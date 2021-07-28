聯亞（3081）28日召開法說會，聯亞趕在法說會前通過半年報，經結算今年第二季營收5.4億元，季減11％，受到營收下滑，產品組合變化，以及單季匯損1470萬元影響，第二季毛利率下修至43.92％，相較於去年同期的46.89％下滑2.97個百分點，惟較今年首季的53.74％修正幅度近10個百分點。

在獲利表現部分，聯亞第二季稅後淨利為1.05億元，稅後淨利率為19.5％，換算EPS為1.16元，表現優於去年同期的0.98元，但與首季的EPS2.13元相較，則遠瞠其後。

至於第二季營收僅季減11％，為何毛利率會急降近10個百分點？針對此問題，聯亞表示，營收規模減少近一成是原因之一，此外，受到缺料影響，10G/25G 產品出貨受阻，訂單被迫遞延至第三季出貨，初估此部分對毛利率的影響數約為5至6個百分點，其次受新台幣升值的影響，也下修了1至2個百分點。

就產品應用言之，第二季營收以TELECOM（電信）佔比為高，達65％~70％，DATACOM（數據中心）佔20％~25％，其他佔比則來自消費性、工業及其他應用。若以產品別來區分，10G COMPLETE LD 佔20％~22％，25G COMPLETE LD 佔7％~10％，矽光產品佔15％~18％，EML佔4％~5％，PD/APD合計佔比為26％~28％，VCSEL則佔4％~6％。

另上半年累計營收為11.44億元，毛利為5.62億元，營業利益3.77億元，歸屬於母公司業主淨利2.99億元，換算EPS為3.29元，表現仍優於去年同期的EPS2.06元。