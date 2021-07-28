在新款iPhone熱賣帶動，蘋果會計年度第三季（4-6月）獲利不但翻倍，主要產品線也表現亮眼，年成長率均超過12％，締造該公司有史來最佳第三季獲利成績。不過蘋果也警告，由於供應瓶頸將對iPhone與iPad造成衝擊，本季銷售增長預料將會放緩。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）指稱，如果不是晶片短缺造成的供應限制，第三季業績可能還會更好，他解釋上季晶片荒主要影響Mac與iPad，不過本季衝擊較大的將為iPhone與iPad。他還補充，目前面臨短缺的多是傳統製程晶片，另外運費過高也是蘋果現今遭遇的另一問題。

另外財務長梅斯特里（Luca Maestri）也警告，由於受到供應鏈瓶頸、服務部門成長減緩與海外匯率等因素影響，本季銷售成長幅度雖然仍有兩位數，但將不及上季的36％。

蘋果周二（27日）盤後公布第三季財報，淨收益（獲利）幾乎較上年同期增加一倍至217.4億美元，每股盈餘為1.3美元。

營收也激增36％至814.3億美元，其中最大驚喜來自iPhone部門，銷售年增49.78％至395.7億美元，大幅超出市場預期。 庫克指出，上季iPhone買氣強勁，不僅是來自蘋果用戶升級手機，也包含安卓用戶開始購買他們生平第一支iPhone手機。這兩類用戶在上季都有兩位數成長。

在其他產品部門，Mac營收年增16%至82.4億美元、iPad營收年增12％至73.7億美元、包含穿戴設備等其他產品銷售也增長40％到87.8億美元，服務營收則勁揚33％到174.8億美元。

蘋果上季在海外銷售也多有斬獲，大中華地區銷售增幅高達58％，歐洲與美洲銷售也各自成長34％與33％。

在以往，4到6月是蘋果銷售淡季，不過受惠於居家辦公與遠距教學帶動高階裝置銷售，使得蘋果不僅去年第三季營收創下紀錄新高，今年在如此強勁基礎下，還能延續成長力道。