當你面臨身心障礙朋友需要幫助時，你會怎麼做？伊甸基金會日前進行「讓愛通行無礙」友善行為心理測驗，從助人心態、行動意願及具備平權觀念了解社會大眾的暖心程度，結果顯示逾9成的受測者對於幫助身心障礙朋友抱持正面心態，並有7成的民眾願意付諸實際行動；不過，只有不到4成的民眾能以換位思考及同理的角度協助身心障礙朋友。

調查結果顯示，當遇到身心障礙朋友要搭乘公車時，有34％的受測者選擇「請司機稍等一下，還有人要上車」，但只有19％的人選擇「告知司機有身障者要上車，並且下車協助推輪椅，讓身障朋友安全上車」；另外，當遇到視障朋友排隊買口罩，卻站在隊伍中間遲遲未前進時，有59％的受測者選擇「觀察並協助，或是直接協助他跟上隊伍」，但只有34％的受測者會「主動詢問需求並協助與店家溝通，幫助他完成購買」。

伊甸資源發展處處長張炎玉說，若能消除來自環境對身心障礙者的不利因素，身心障礙者便能得到更加完整參與、機會平等的生活。而環境中的不利因素，除了硬體方面的障礙外，更重要的是人們對身心障礙者的態度，真正的體貼是幫助他人而不使對方感到難堪，盼社會大眾與伊甸從「心」開始力挺身心障礙朋友。

伊甸表示，身心障礙者的社區融合與參與是聯合國身心障礙者權利公約（CRPD）的重要精神之一，伊甸身心障礙者服務計畫呼應CRPD精神，不只幫助身心障礙朋友生活自理、職業重建，也幫助家庭照顧者獲得喘息、減輕負擔壓力，希望協助他們勇敢走出家門、融入社區。