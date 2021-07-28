台灣「羽球一哥」周天成將於今天下午5點40分出賽，對上加拿大籍的華裔球員楊燦，力拚8強，恩師鄭永成喊話，目前勝率大，只要以賽前準備的戰術應對，能贏過對手，但還是要注意專注力和比賽節奏。

周天成在沒有教練的狀況下參加東京奧運，他的恩師鄭永成今天受訪說，小天下午對上加拿大選手楊燦的勝率大，依他的現況及備賽前的戰術來看，沒有太大問題，也希望未來每一場比賽都可以順利，並再次喊話，每一分都不能放鬆，還是要注意專注力，以及比賽的節奏。

基隆高中體育組長，也是鄭永成的妻子楊燕萍表示，小天是很認真、執著的選手，教練鄭永成從小學指導時，就不斷灌輸他，目標要放在奧運，不能只放在國內賽事。

至於比賽前周天成有無回到學校和教練鄭永成談話，楊燕萍指出，小天去年有回學校聊天，但最近因疫情關係，加上為了準備奧運，進行密集訓練，沒有時間再回到基隆，但有持續和教練使用通訊軟體、電話聯繫，互相分享戰術，可見師徒情誼相當深厚。

由於周天成的家人相當低調，不願接受採訪，根據楊燕萍說詞，小天的家人百分之百支持他參與這項運動和這次奧運比賽，她指出，周天成唸高中時，住在宿舍，家人都會全力與教練配合練習時段，假日也會留下陪他訓練。

雖然周天成已畢業多年，但仍不忘學弟妹，時常回到學校和教練交流，楊燕萍透露，小天就算他人在國外比賽，也會請友人整理新球衣，並郵寄到學校，給學弟妹當作鼓勵。