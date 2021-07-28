歷經封館73天，三級警戒降為二級，衛武營國家藝術文化中心公共區域最受歡迎的公眾鋼琴再次開放，藝術總監簡文彬表示，雖然是戶外，但希望大家排隊彈鋼琴時，要保持距離，也要記得以酒精消毒手部，但不要以酒精擦拭鋼琴，避免琴體受損。

簡文彬表示，公共鋼琴從2019年開始，開放路過民眾自由彈奏，對衛武營而說意義重大，還有許多音樂家也曾在這裡即興演出，這段封館的日子，少了公共鋼琴的聲音也像是少了什麼。

事實上，這台公共鋼琴是原本要報廢的鋼琴，但放在廣場上供民眾自由演奏，像是重新獲得新生命，也拉近大眾和音樂的距離，成為另類熱門景點。

過去荷蘭鹿特丹愛樂管弦樂團首席指揮拉哈夫．沙尼，就曾和小朋友合奏一曲貝多芬《命運交響曲》，吸引觀眾駐足。在本土疫情爆發之前，也是有志以演奏為業的青年音樂家上台練膽量的地方。

簡文彬強調，現場另有標註警語，民眾須戴口罩演奏，旁邊也有消毒酒精，可消毒手部，但不能以酒精擦拭鋼琴，鋼琴會另有場館服務人員定期清潔消毒。在旁邊聆聽演奏的觀眾，也需要保持社交距離，確保安全。