中央疫苗撥補不足，讓唐鳳系統第四輪預約接種民眾抗議無法順利預約，地方衛生局也相當困擾，據悉台中市第四輪有18萬9000人收到簡訊，中央CDC通知中市衛生局只配發10萬2千劑疫苗，其中第一批3萬5千劑還要29日才會到貨，中市衛生局目前只能以減半施打方式因應。

中央1922開放第四輪疫苗預約平台，台中市有18萬9000人接到簡訊可上線預約接種，但台中市衛生局原本接獲中央通知只會撥配10萬劑疫苗，28日臨時通知這一輪只配發7萬6千劑疫苗，經中市抗議，中央流行疫情指揮中心同意撥發10萬2千劑，衛生局盤點庫存後，在預約平台開放醫療院所及快打站共12萬6000人預約接種。

但目前除衛生局庫存約2萬劑的疫苗，中央承諾的10萬2千劑疫苗預估7月29撥發3萬5千劑，8月4日再撥發6萬6千劑。但因為唐鳳第四輪接種自7月29日開打並規定地方必須在8月6日必須接種完畢，使得目前疫苗出現短缺，衛生局也只能先從預約系統減半接種因應，也造成收到簡訊有資格接種的民眾無法順利預約。