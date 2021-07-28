想要更高的報酬率。據金管會統計，5月美元投資型保單銷售量9.91億美元，首勝美元傳統型保單的8.68億美元，即投資人偏好月月配息兼有機會賺匯差的美元類全委投資型保單，勝過6年以上年化報酬率約2.2％美元利變壽險，前5月美元投資型保單保費43.84億美元（約合新台幣1234億元），同比成長194％，亦是唯一正成長的外幣保單險種。

所有外幣保單，即美元、澳幣及人民幣保單今年前5月共銷售逾新台幣2548億元，占壽險前5月新契約保費的55.9％，明顯高於2020年同期的51.8％，外幣保單主要是美元保單，撐起2021年前5月壽險市場的銷售動能。

前幾大壽險公司在外幣保單銷售上亦「壁壘分明」，美元投資型保單銷售前三名公司是國泰人壽、台灣人壽與富邦人壽，但主要是國壽與台壽各有約新台幣345億及252億元的銷量。

美元傳統型，主要是美元利變壽險前三名是南山人壽、中國人壽及國泰人壽，主力是南山與中壽，各有新台幣323億及292億元，國壽則有165億元，富邦人壽在美元投資型與美元利變保單上相對均衡，分別有新台幣163億及115億元的銷量。新光人壽則是美元傳統型有新台幣129億元，排名第四。

2021年因為美元利變壽險宣告利率大多下降，加上最低死亡保障門檻去年7月1日已上路，美元傳統型保單前5月銷售46.47億美元（約新台幣1311億元），同比衰退1％，雖銷售量仍高於美元投資型保單，但若只看5月，美元投資型銷量則首度超越美元傳統型，主要還是受到資本市場表現佳、新台幣兌美元匯率相對強勢及壽險公司積極推動等因素影響。

若看其他幣別如澳幣保單前5月只有1.08億澳元（約合新台幣22億元），衰退59％，主要是先前澳洲降息，澳幣傳統保單衰退76％；人民幣保單前5月新契約保費2.78億人民幣（約合新台幣12億元），也衰退55％，亦是人民幣匯率不穩、目標到期投資型保單衰退導致。