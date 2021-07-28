螞蟻投資友寶傳港上市籌39億 16:412021/07/28 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 消息指出，中國智慧自動售貨機製造商友寶正考慮在香港上市，集資可能高達5億美元（約39億港元）。 外電引述知情人士透露，該公司正與投行就潛在上市事宜進行合作，並考慮最早在今年晚些時候上市。 知情人士表示，友寶還考慮在上市前進行一輪融資，但尚未最終確定融資規模。他們表示，該公司目前的估值約為10億美元（約78億港元）。 友寶網站上的訊息顯示，該公司2019年曾進行過一輪融資，集資人民幣16億元，螞蟻集團領投。 螞蟻集團旗下哈囉出行 取消美國IPO計劃 支持運動選手 藍委喊運發基金應匡列80億 #集資 #億美 #億港 #考慮 #輪融資 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 谷歌廣告收入躍升近7成 Alphabet上季業績創新高 11:302021/07/28 財經 台積電日本設廠傳看中熊本 日媒曝原因是這資源豐富 11:242021/07/28 財經 台北遭爆捐款入帳4億 竟要師生自備隔板 04:102021/07/28 地方新聞 《國際產業》德銀Q2淨利超預期 連4季獲利 14:502021/07/28 財經 充電基礎改善 將為電動車銷量創造更大空間 14:212021/07/28 財經 毒梟利誘華儲內鬼 走私10億K毒原料 04:102021/07/28 社會新聞 阿里巴巴主要股東名單 不見馬雲 04:102021/07/28 全球財經 強強聯手 大江、台塑生醫 組生技大聯盟 04:102021/07/28 財經要聞 美國基金大拋殺 港股再跌逾千點 04:102021/07/28 財經要聞 《國際產業》谷歌廣告吸金 Alphabet上季營收獲利超預期 12:172021/07/28 財經 港股早盤跌59點 騰訊股價創一年低 12:292021/07/28 財經 財經熱門新聞 黑吃黑 主力如何被丙種玩殘？ - 財經 慘爆！陽明再殺不停 明恐「被抓去關10天」 - 財經 台積電南京廠28奈米擴建案 投審會4理由放行 - 財經 杜特蒂：你們想對中國開戰嗎？ - 產業財經 - 旺報 1分鐘讀財經》陽明、長榮被融資搞死 散戶斷頭潮快爆了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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