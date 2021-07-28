消息指出，中國智慧自動售貨機製造商友寶正考慮在香港上市，集資可能高達5億美元（約39億港元）。

外電引述知情人士透露，該公司正與投行就潛在上市事宜進行合作，並考慮最早在今年晚些時候上市。

知情人士表示，友寶還考慮在上市前進行一輪融資，但尚未最終確定融資規模。他們表示，該公司目前的估值約為10億美元（約78億港元）。

友寶網站上的訊息顯示，該公司2019年曾進行過一輪融資，集資人民幣16億元，螞蟻集團領投。