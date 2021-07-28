台北市今日公布2名確診個案足跡，分別為案15691、案15702，北市副市長黃珊珊說，經精準疫調後發現，這2名個案都有明確感染源，因為都與確診者接觸過，其中案15702匡列的15名接觸者中，還揪出1名陽性個案。

黃珊珊表示，這2位都有比較特別的行程，案15691曾在18日下午5點至19日的凌晨3點，去過中正秀山街的德立莊酒店，目前樓層都已清消、靜置3天，10人為個案的接觸者，目前都在居家隔離當中，採檢相關人士後，有8人呈陰性，另2人則為外縣市民眾，會由當地衛生單位管理。

另名案15702，黃珊珊說，他曾在13日下午2時至14日的11時，去過萬華區昆明街的的Hotel PaPa whale，19日中午12時12分至39分去過台北圓山郵局，此個案也有特定感染源，目前被匡列居家隔離者有5人，有接觸風險的有10位，15人篩檢後抓出1名陽性。