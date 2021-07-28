桌球好手林昀儒。（季志翔攝）

桌球好手林昀儒。（季志翔攝）

桌球好手林昀儒。（季志翔攝）

我國桌球好手林昀儒今天（28日）在奧運桌球男單賽事以直落四擊敗斯洛維尼亞選手約爾基奇，林昀儒姑丈林大溢說，林昀儒雖然直落四，但並不表示對手弱，而是對手不適應林昀儒的球路，以及休息不夠；緊接下來林昀儒將面對大陸隊樊振東，盼林昀儒能以2019年打T2桌球賽的精神面對對手。

林大溢是林昀儒的姑丈，在學生時期也是桌球校隊，他笑說，林昀儒就讀小學時，「我都欺負他。」但小六時自己已不敵林昀儒，小六的林昀儒已是全國國小男單冠軍，跳級打國中組還是冠軍，林昀儒球風是穩定、速度快、質量重。

林大溢說，林昀儒前一天16強戰，才打過銅牌戰，奪牌選手還須等候藥檢，休息時間不足，狀態不佳；今天打8強戰休息時間夠，反而對手是前一天對決張本智和，時間較晚，對林昀儒較為有利。

他表示，斯洛維尼亞選手很特別，擅長對付右手持拍的選手，包括張本智和、馬龍等一流選手，林昀儒直落四並非是對手弱，而是對手不適應左手持拍的林昀儒球路。

他說，林昀儒曾在2019年新加坡的T2桌球賽打贏大陸隊馬龍、樊振東，T2比賽是節奏快，希望林昀儒以T2比賽精神面對對手，在奧運殿堂能更進一步。