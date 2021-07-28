「舉重女神」郭婞淳在東京奧運上，一舉奪下女子59公斤級冠軍，不過卻因恩師林敬能上前環抱一幕，而引發熱議，郭婞淳事後也特別發文解釋：「我當下反應也是想鬧他 所以出現搞怪的表情（而且他也是第一次把我扛起來）」，對此，美女主播卓君澤稍早則發文，她心疼郭婞淳本該是要享受奪牌喜悅「抱著金牌入睡，卻要花時間回應網路瘋傳的語言」。

郭婞淳昨奪下金牌後，教練林敬賽後激動上前環抱，引發熱議，郭婞淳事後也特別發文解釋：「我當下反應也是想鬧他所以出現搞怪的表情（而且他也是第一次把我扛起來），畢竟知道我們相處模式的人，都會了解這些舉動反而會讓我們師徒關係更和諧，也這樣開心相處這麼多年」。

體育主播卓君澤當下則是問第一線記者，她得到的回答是：「當下真的在鬧」，但儘管郭婞淳已發文回應，網上仍持續討論，也讓卓鈞澤在臉書發文感嘆：「她（郭婞淳）在完成生涯金滿貫的這天，本該好好享受這甜美果實，抱著金牌入睡，卻要花時間回應網路瘋傳的語言」。

卓君澤臉書全文。（圖／取材自卓君澤臉書）

卓君澤不解反問：「截圖、截影片的人，都沒有在東京第一線的記者清楚發生什麼事情，怎麼能夠看圖說故事？」卓君澤強調，求證很重要，而她也呼籲網友「不要再看圖觀落陰」，卓君澤認為，為運動員加油可以很專業，希望大家一起為台灣選手加油。