有民眾向市議員黃敬平投訴平鎮棒球場疏於管理。(黃敬平提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市平鎮棒球場完工迄今公部門疏於維護管理，有民眾向市議員黃敬平投訴，有車輛在棒球場內隨意停放，壓壞人行道鋪面及花圃，為此黃敬平邀集體育局、教育局、交通局、區公所、平鎮分局、平鎮高中會勘研議改善。

黃敬平說，平鎮棒球場由體育局興建，預計之後移交給平鎮高中做管理，但移交前的空窗期不僅權責劃分不清疏於維護，連綠帶土壤都已硬化。

他指出，目前平鎮棒球場處在半開放的狀態，雖未禁止人車進入，卻也造成環境管理不易、車輛不依規定停放、體育局設立之入口伸縮門、圍籬甚至尚未申請雜項執照，髒亂等問題層出不窮，容易形成治安及環境髒亂隱憂。

黃敬平又說，棒球場旁德育公園已經由區公所維護管理，但民眾反映公園內缺乏水源，造成許多植物枯死，區公所應加強澆灌。

體育局對此則回應，入口伸縮拉門及圍籬正向建管處申請執照中，而人行道鋪面也會協助修復後交由區公所接管。平鎮區公所表示，車輛違規停放人行道及花圃將儘快設立牌面警示，做為警方執法告發之依循，而公園內草木易枯死的問題將請委外廠商加強澆灌，以及汰換耐旱植物改善。