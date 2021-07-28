冠軍2020年合併營收36.09億元、稅後淨損4.03億元、每股稅後（EPS）虧損0.93元，除2020年台灣地區雖受低價進口磁磚產品加劇市場競爭，集團亦加大旗下產品朝高值化研發設計、門市風格提升等策略，其次進一步調整冠軍中國業務營運模式，並強化中國地區銷售，整體重要營運策略效益已陸續展現2020年下半年營運表現，並已連續兩季繳出轉盈成績。

2020年台灣、大陸等地區營收比重分別為75％、25％，其中為整頓集團大陸地區營運體質，除結盟廣州海鷗住工公司合作投資持有「海鷗冠軍公司」，繼續以「冠軍」品牌在大陸磁磚市場銷售，搭配廣州海鷗住工之行銷通路進一步拓展大陸整裝市場，同步規劃增加岩板磁磚、大板磁磚、以及薄板磁磚等產品線銷售。

另一方面，冠軍亦持續研發推出市場潛力明星磁磚產品、規畫進行全台部分門市進行門市形象升級，創造旗下各品牌良好市場價值，擴大集團於台灣市場占有率表現。

展望2021年，冠軍看好整體營運有機會繳出逆轉勝成績單，一方面，隨著大陸地區業務模式透過結盟廣州海溝住工以「海鷗冠軍」品牌拓展銷售表現，並針對旗下冠軍昆山廠土地廠房進行資產活化策略，已於今年1月完成簽訂拆遷協議，預計處分獲利人民幣2.49億元，約新台幣10.75億元，有望於今年上半年完成處分利益認列，另一方面，採取三箭齊發策略積極壯大台灣地區旗下品牌市占率，有望創造未來整體營運良好成長力道。

近期台灣財政部宣判針對印度、印尼、越南、馬來西亞地區進口瓷磚業者認定反傾銷事實，預計9月進一步確認判定是否針對4國磁磚課徵反傾銷稅事件。冠軍指出，台灣磁磚產業近年受到低價劣質產品競爭，若台灣政府確認針對實施反傾銷稅課徵，有助於保障台灣磁磚業產業秩序正向發展，憑藉「冠軍磁磚」為台灣百大品牌利基，透過旗下多元品牌銷售、差異化產品及行銷策略推動下，更有機會進一步擴大台灣地區銷售動能，逐步墊高冠軍磁磚品牌良好市場占有率。