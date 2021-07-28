中國環球電視網（CGTN）智庫26日發布網上民意調查顯示，全球受訪網民有80％認為新冠病毒溯源問題已經被政治化，中國外交部發言人趙立堅28日在例行記者會表示，CGTN智庫使用聯合國官方語言中、英、俄、法、西班牙與阿拉伯語進行民調，反映全球民眾對美國將溯源問題政治化的嚴重不滿。

趙立堅強調，參與投票網民用不同的語言，表達了一樣心聲，即新冠病毒起源調查沒有解決大流行的控制問題，這是掩蓋美國企圖遏制中國崛起的愚蠢無益的政治策略。

趙立堅指出，一段時間以來，美國為了轉移自身抗疫不力的責任，達到抹黑打壓別國的政治目的，大搞疫情政治化、病毒汙名化、溯源工具化，嚴重損害了科學溯源和全球抗疫大局。

第一，美國歪曲事實，散布虛假資訊。美國罔顧中國─世衛組織聯合報告結論，援引一些沒有真憑實據的官員或情報資訊，大肆炒作病毒是從武漢病毒研究所洩漏的。美國如此蠱惑人心，混淆視聽，妄圖將莫須有的罪名扣給中國，就是為了轉移視線，掩蓋自身早期病例和疑點重重的生物實驗室真相。

第二，美國違背科學，鼓吹情報調查。為了實現「實驗室洩漏論」的預設立場，美國拋棄科學研究，大言不慚地宣稱讓情報部門在90天內拿出溯源調查結論。這一做法不科學、不客觀、不嚴謹，就是一場徹頭徹尾的政治鬧劇。

第三，美國大搞脅迫，四處揮舞黑手。美國通過脅迫施壓等方式，妄圖使科學家在其霸權霸淩面前低頭，轉而支持實驗室洩漏論。據報導，許多不願屈服的科學人士因此飽受人身攻擊和謾？威脅，有的專家不得不辭職，以維護其所堅守的科學立場。

趙立堅說：「事實勝於雄辯，人心豈容愚弄。」美國藉溯源搞政治操弄做法，已遭國際社會普遍反對。目前已有60國致函世衛組織祕書長，強調病毒溯源是一項科學任務，不能被政治化，中國─世衛組織聯合研究報告應該得到維護。多國政要、媒體、專家、民眾紛紛以不同方式發聲，譴責美國將溯源政治化的做法，中國網民呼籲世衛組織調查美國德特里克堡生物實驗室的連署簽名，已經超過1600多萬。中方正告美方，在事實科學正義面前，政治操弄不得人心，只會以失敗而告終。