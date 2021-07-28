北市士林長照機構爆6人確診，包含2位工作人員與4位住民，台北市長柯文哲坦言，該長照機構工作人員疫苗施打率高達94％，39位住民有36位接種疫苗，結果沒有打疫苗的那個感染。

柯文哲表示，長照機構本來就是容易發生群聚感染的地方，事實上，北市長照機構住民有81％、工作人員有94％打疫苗，這次發生疫情的長照機構，工作人員全數打疫苗， 39個住民有36個打，結果沒有打疫苗的那個感染。

柯文哲指出，雖然有感染的人PCR結果是陽性，但症狀不是很嚴重，因此打疫苗沒有保證不會感染，但死亡率、嚴重度會下降；就之前有個長照機構，27個感染，死亡12個，百分比高達44％。

柯文哲認為，這次長照機構，雖然出現6例感染，其中住民是4個，但到目前為止症狀不嚴重，因此就數據上來講，打疫苗的死亡率與重症率會下降。

柯文哲強調，這長照機構案例20名工作人員都有打，全體長照機構扣掉醫生評估不能打者，個人意願與挑三揀四選疫苗者，施打率94％已經夠高了。