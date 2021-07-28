公費疫苗預約平台開放第一劑接種莫德納疫苗的民眾，可以登記第二劑，消息一出讓不少人振奮終於等到了，不過仔細一看只限於第一劑已接種莫德納的人，讓不少連第一劑都還沒預約到的人崩潰吶喊「我的第一劑在哪？」還有網友看到限制後傻眼，質疑「第一劑單選莫德納的是不是此生無望？」。

公費疫苗預約平台昨（28）日重新開放意願登記，今天同時開放第二劑莫德納意願登記，但未開放混打，第一至三類對象及孕婦可以間隔4周接種，其餘需間隔10到12周；第一劑接種AZ者，也可至平台填寫第二劑意願。

今增18例本土 高端疫苗開放預約 何時正式開打？指揮中心最新說明｜2021.07.28

莫德納第二劑即起開放意願登記。(指揮中心提供)

由於有不少人只登記莫德納接種意願，卻遲遲等不到預約通知，有網友忍不住在《PTT》上寫下「哭哭」，無奈表示第二輪、第三輪還有一堆人還沒接種第一劑的莫德納疫苗，只能眼看著一至三類及孕婦預約第二劑。

貼文一出引起不少人同感，紛紛回應「呵呵，笑著笑著就哭了…我連第一劑都沒有」、「社畜第一劑還不知道在哪」、「跟乞丐一樣」、「一般人根本打不到」、「第一劑單選莫德納的是不是此生無望？」、「QQ」。