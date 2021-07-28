5到8月是大學招生旺季，今年碰上新冠肺炎本土疫情，不僅入校宣導活動全部取消，學生在家上課完全接觸不到，有大學開起網路直播線上拉學生，或是祭出比往年更優渥的獎助優惠。招生人員觀察，除少子化外，今年疫情影響許多家庭經濟，學生選擇讀軍校或直接就業人數增加，連帶影響招生率。

萬能科技大學招生處長李粵強說，以往招生都是靠進入高職端學校宣傳或是辦實體活動讓學生到校參訪，今年受疫情影響統統取消，學生在家遠端教學完全接觸不到，少子化加上疫情讓招生雪上加霜，為了因應年輕人習性，6月起開設線上直播，內容包含介紹學校特色、升學管道及提供獎助學金等內容，利用社群行銷互動，不到1天有1000多人觀看，網路觸及率不錯。

萬能科大每年招生祭出超過1億元獎助學金，以往提供宜花東學生4年免住宿費，今年不限區域提供1年免住宿費優惠，提升就讀誘因拉學生。

招生人員觀察，今年疫情影響許多家庭經濟，尤其偏鄉弱勢家庭學生本來有意升學可能轉為賺錢優先，不只私立大學憂心忡忡，國立大學招生率預期也將受到影響。