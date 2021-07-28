在連兩日崩跌之後，港股周三走勢反覆，高開低走，午後曾跌破2萬5000點，收市收紅。

周三香港恆生指數收漲387.45點或1.54%，為25473.88點。國企股(H股)漲191.52點或2.16%，為9071.10點。

醫療保健股大漲6.7%，為表現最好的板塊。平安好醫生漲4.7%；康基醫療漲4.7%。

藥品與生物股大漲5.3%。石藥集團漲4.3%；阿里健康漲3.7%；石四藥漲8.4%。

體育用品股上漲。李寧漲15%；安踏漲7%。

京東物流漲2.2%，報27.4港元。外電報導，女股神Cathie Wood繼續減持中國股票，出售約313萬股京東物流股票，126萬股美團股票。

騰訊則再下跌0.13%，報445.4港元。

小米大漲3.1%，報25.1港元。雷軍宣布，正為小米自駕汽車的開發招募500名相關技術人員，將自行研發L4等級的智能駕駛技術。