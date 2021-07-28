疫苗覆蓋率最高和最低縣市落差20％。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

疫苗分配也出現嚴重城鄉落差，疫苗覆蓋率最高和最低縣市落差20％。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣長王惠美疾呼中央重視，疫苗分配不平均，彰化是疫情熱區，疫苗分配遠低全國平均值。（吳敏菁攝）

彰化縣不只第四輪疫苗預約和核撥數量嚴重落差，彰化縣長王惠美也提出彰化縣疫苗和人口比僅達0.29，選低全國平均0.34，彰化縣這一波本土疫情確診個案數達269例，是疫情熱區，但中央撥發疫苗數量卻是最低的後段班縣市，以全國平均值計算，中央撥給彰化縣疫苗仍不足6萬886劑。

「太不公平了！」上疫苗預約平台收到簡訊通知，但是預約接種卻秒殺，多數預約不到，民眾罵翻，民代也收到陳情不斷，縣長王惠美臉書也被灌爆，原本中央預定給2萬6400劑，昨晚還緊急要砍第二批8000劑，縣長王惠美緊急溝通，衛服部祕書長才答應第二批照原定給，但即時如此，還是不足還是很多，讓許多人撲空。不少民眾也紛紛留言，打電話給立委，「去了解一下中央到底在幹什麼」。

彰化縣衛生局長葉彥伯指出，主要問題在疫苗分配不平均，均衡的疫苗覆蓋率對整個台灣防疫才是最好，但是從目前來看，最高和最低縣市疫苗人口比，竟然落差到20％，扣除連江縣，配送疫苗和人口比達0.99不算，台北市達0.46、嘉義市0.40，彰化縣只有0.29，是倒數第五名，這樣差距是非常地不合理。

葉彥伯表示，疫苗人口的分配率，是以人口數當分母，比較中央撥發分配給不同縣市的疫苗數量的多寡，決定了該縣市的疫苗覆蓋率，也決定了該縣市民眾可以獲得的保護力。彰化、南投等，8個縣市屬於中央撥發疫苗數量最少的後段班，院低全國平均值，而這8個縣市，均屬高齡化、高風險，以及數位落差較嚴重之縣市，疫苗分配不停均，導致群體保護力之不足，造成疫情潛藏之風險，不容忽視，建請中央重視，盡速補足後段班縣市不足之疫苗。

葉彥伯表示，相信這只是在中央在疫苗調度上沒有考慮到這個問題，希望既然知道，就要想辦法彌補、調整，落差太大了。尤其，在全所有的熱區，只有彰化排在末段班，還是倒數第五，彰化縣意願接種率很高，卻不知道為什麼疫苗撥發這麼不足，不知道在防疫上的考量是什麼，這個問題已經反應很久了，希望全國都有一致的目標值。