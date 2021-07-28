國內新冠肺炎疫苗覆蓋率已突破26％，接種人數也持續增加中。考量到民眾的需求，國泰產險打造防疫險＋疫苗險二合一的「疫定平安」專案，從民眾尚未接種新冠肺炎疫苗時可能發生的染疫風險，至接種新冠肺炎疫苗後可能發生的疫苗不良事件，都能一次購得保障。此外，國泰產險指出，民眾如果想投保單純疫苗險，除了「疫定平安」專案有疫苗保障專屬計畫，也可以到國泰產險BeSafe平台參考「享安心疫苗保險」專案。

各產險公司紛紛推出因應疫情的專案商品，但如何選到合適的保單，國泰產險健康傷害保險部協理雷志漢建議，接種疫苗是現行抵抗新冠肺炎病毒最有效的方式，但因為疫苗防護力大約為70％～95％，接種疫苗後還是有染疫的風險，民眾投保時，不妨選擇防疫險＋疫苗險的組合商品，強化自身免疫力的同時，也為染疫風險增添一層保障。

國泰產險的「疫定平安」專案為防疫險＋疫苗險二合一保障，於防疫險部份，包含法定傳染病確診補償最高5萬元，未確診法定傳染病隔離補償每次1萬元，若因為法定傳染病住院診療時，每日給付3000元；疫苗險部份，民眾在國內接種新冠肺炎疫苗，自接種日起28日內身體若發生負面症狀或疾病，須進行住院診療時，一般病房每日給付5000元，加護病房額外再給付5000元，若連續住院達5日（含）以上，另給付住院生活補助保險金5萬元，合計住院保障最高達35萬元，若不幸因為新冠肺炎疫苗不良事件導致身故，另有喪葬費用保險金30萬元，國泰產險「疫定平安」專案一次提供民眾在疫情期間所需的各項保障。

民眾如果已有防疫險，則可考慮單獨投保疫苗險，填補施打疫苗後產生不適感的額外醫療費用支出，除了能透過國泰產險業務員了解「疫定平安」專案之外，也可到國泰產險BeSafe平台參考「享安心疫苗保險」專案。