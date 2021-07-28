有些人分手態度非常決絕，不會與對方藕斷絲連，星座運勢網站「星座上上簽」分享，金牛座、摩羯座、獅子座分手時態度最果斷，會主動斷絕兩人的聯繫，不想再與對方有任何關係，甚至到老死不相往來的地步，不會有一絲一毫的猶豫心軟，態度非常堅定。

▍1.金牛座

金牛座的性格低調內斂，當他戀愛時會非常投入，雖然不會甜言蜜語，但是會用實際行動表現出自己濃濃的愛意，一旦兩人分手，金牛座可以變得非常冷酷無情，他們的自尊心很強，面對一個不再值得愛的人，態度將會非常果斷，絕對不會與對方糾纏不清，把自己的心門緊緊關閉，甚至完全斷絕聯繫。

▍2.摩羯座

摩羯座做任何事都很謹慎，談戀愛也是如此，會花很多時間觀察對方，然後才能安心的投入這段愛情，他們通常都是以結婚為前提在談戀愛，非常慎重，因此在分手時也格外傷心，不過他們會說服自己長痛不如短痛，與其沒有結果的愛下去，不如果斷的分道揚鑣，再也不要與對方有任何關係，沒有什麼撐不過去的失戀。

▍3.獅子座

獅子座的自尊心很強，在愛情中卻能放下尊嚴，容忍戀人的一切，不過當分手的時候，他們會格外的強勢、狠心，絕對不可能低聲下氣的求和，對他們來說，分手後就是陌生人，會主動斬斷兩人的聯繫，過去甜蜜的回憶彷彿不曾存在過，與對方老死不相往來。