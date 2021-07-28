世界排名第一的大陸桌球好手樊振東。（路透）

中華隊「桌球一哥」林昀儒勇闖東奧男單4強戰，將要對上中國大陸「大魔王」樊振東。林昀儒2019年曾在T2鑽石聯賽馬來西亞站接連打敗兩位球王馬龍、樊振東，一時之間震撼桌壇，陸網友還表示：「必須好好研究這傢伙，不要再跑出一位兵乓界的戴資穎了。」

那場的賽制其實是商業類型的「5分制」而不是11分制，在正規賽裡林昀儒還是沒打贏過樊振東。引起注意的反倒是馬龍的態度，他輸球之後一改平常的高素養，冷冷地說：「本來也就是商業比賽，輸了也就輸了。」這段評語讓一些大陸球迷相當失望，批評馬龍欠缺風度：「這不是霸氣，是小氣。林昀儒贏得實至名歸，你理當要讚美對手。」

樊振東當時輸掉比賽，最後一局還被林昀儒打了5-0。對比同時崛起的日本神童張本智和（也是大陸人後代），林昀儒因為性格低調，給大陸球迷的印象好得多。這次張本智和爆冷先出局也讓樊振東的勝算大增，他已經4-0橫掃韓國好手鄭榮植。

日本TV Tokyo電視台曾以6項指數給桌球選手評分，馬龍、樊振東都是6項全滿，在雷達圖上呈現完美的正六邊形，被稱為「六邊形戰士」，樊振東則是另外被日本網友戲稱為大魔王。