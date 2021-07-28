台北車站近日有員工染疫，北市府宣布清消3日，公家機關以及商家工作人員皆須經快篩或PCR檢測為陰性始得上班或或重新營業，台北市第一國際獅子會得知此事，緊急提供物資協助中正一警分局同仁，讓員警能做好自身防疫。

台北市國際第一獅子會會長謝秋義、立法委員李德維及市議員戴錫欽等人，28日共同捐贈醫療口罩500片及防護衣500件，給予中正一警分局與所屬單位，並替員警加油打氣，給予維護多個部會維安警察機關多一份保護，共同渡過疫情。

捐贈儀式由分局長陳明志代表受贈，中正一分局表示，近期雖然疫情趨緩，但第一線基層員警的勤務及防疫工作並沒有因此減少，衷心感謝國際獅子會、議員給予警察人員支持與鼓勵，防護裝備可提供同仁保護，鼓舞工作士氣，共同對抗疫情。

中正第一分局同時也呼籲，疫情降級不解封期間，仍要遵守外出配戴口罩、實聯制、量測體溫及維持室內1公尺、戶外1.5公尺的安全社交距離，百貨、賣場、超市附設餐廳及美食街等仍維持禁止內用、不得試吃、一律外帶、市場取消身分證號分流管制措施等規定。