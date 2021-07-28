「國民女神」賈永婕曾為台灣防疫醫療募資，各種醫療器材，受到許多民眾的支持。賈永婕日前持續發送醫療物資到外縣市，最近她在社群上與粉絲朋友分享，女兒安安即將在八月初準備去到美國求學，也讓她感到相當不捨。

賈永婕昨（27日）在臉書上發文分享，最近的心情：「這兩天除了工作之外，重心放在陪著女兒安安採買準備出國用品，最後決定還是讓她自己去唸書，因為她有找不到東西症、弄丟東西症、忘記帶東西症…各種症患者！獨立也許能治療吧!」在下個月（1日）賈永婕女兒即將前往美國讀書，讓她內心有點不捨。

賈永婕在工作中，也不忘記關注東京奧運比賽：「今天剛好在工作，當時全部停擺了！眼淚噴出來了！太感動了，打破奧運紀錄，金牌到手，舉起世界的女超人！」賈永婕與同事們一起觀看賽程直播，當選手郭婞淳領獎牌的那一刻，她感動得落下眼淚。

許多網友回應：「父母不放下，孩子長不大，加油！」、「媽媽總是看得更淸楚，希望女兒好還要更好！」、「對我們來說，安安已經很棒了！比起同年齡的孩子，成熟又辧事效率高，重點是有正確的價值觀及愛。」、「永婕！妳比我強，我當時陪女兒去波士頓唸大學，而且每年幾乎都去看她，她也寒暑都回來，真是甜蜜的負擔」