新華網28日報導，7月29日是世界老虎日。東北林業大學教授姜廣順團隊與國家林業和草原局貓科動物研究中心、世界野生生物學會、世界自然基金會、美國加州大學等機構聯合研究發現，中國境內野生東北虎種群呈現增長動態，未來能夠支持300多隻東北虎的生存。

這一研究成果23日以〈整合評估呼籲建立東北亞的可持續的東北虎集合種群〉為題在《生物保護》雜誌發表。

據介紹，該研究歷時6年，覆蓋中國所有東北虎分布的棲息地景觀斑塊，累計布設自動相機約2400台。研究通過自動相機記錄的影像資料，識別出野生東北虎55隻（包括20隻幼虎）。在此期間，東北虎種群的平均增長率為1.51％，與2000年調查到的12隻至16隻相比，野生東北虎個體數量有了倍增性的恢復。

基於野生東北虎的家域空間面積和獵物生物量需求等，該研究評估了中國當前東北虎棲息地景觀的保護潛力。研究以俄羅斯東北虎種群密度和成年雌虎家域面積為依據，評估出中國境內，當前分布區面積，可支持310隻野生東北虎種群生存。

薑廣順說，在目前全球老虎棲息地急劇喪失的趨勢下，中國東北虎種群和棲息地的恢復潛力巨大，將成為全球老虎分布區最有恢復前景的國家。

他建議，通過推進國土空間利用規畫、科學的人為干擾管理、景觀斑點間連通性改善，以及廣泛的國際合作等方式，加大東北虎保護力度。