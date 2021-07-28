以色列國防軍(IDF)的1架AH-64A武裝直升機，因為故障而緊急降落在約旦河西岸附近的一條公路上，人員與直升機都安全，沒有損壞報告。

戰機世界(Fighter Jets World)報導，軍方稱，該直升機屬於以色列空軍，它在訓練飛行期間出現技術故障，飛行員判斷無法返回基地，因此決定緊急降落，而公路是比較合平坦的合適著陸地點。

1架以色列AH-64阿帕契因為故障而迫降公路。(圖/fighterjetsworld)

飛行員透過無線電向基地回報自己的位置，在等待期間，附近的居民特別熱心的為飛行員提供食物和飲料。之後，技術人員抵達現場，當場為這架直升機進行修復，隨後直升機恢復運作，返回基地。

以色列是在1990年引進AH-64A以充實反戰車能力。以色列並不沿用美軍所訂的「阿帕契」之名，而是另取名「Peten」，是希伯萊語的「眼鏡蛇」；至於另一種更早期操作的AH-1攻擊直升機，則定名「Tzefa」，是希伯萊語的「蝰蛇」。