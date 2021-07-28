近年來桃園市過嶺都市計畫區開發興盛，原本為非都市計畫用地或農業區土地大量開發，導致既有排水水路、側溝一遇到大雨就無法負荷，造成福洲路一帶時常淹水，市府水務局在該處執行雨水下水道工程動工，期盼健全當地排水系統改善問題。

水務局表示，新屋區福州路曾在2019年5月一場大雨後，水淹至成人的膝蓋，探究原因是當地福洲二街周邊既有溝渠，因灌溉取水堰抬高水位，暴雨期間雨水下水道因回壅導致排水不順，再加上地勢低窪，地面逕流匯流不易宣洩加重淹水情形。

水務局近幾年來調整既有溝渠取水堰降低水位，已改善部分淹水情形，為健全當地排水系統基礎設施，今年再辦理新屋區福洲路雨水下水道工程，目的就是要讓下水道系統足夠負荷都市計畫區未來持續開發逕流增加量。

工程目前已經開工，預計施作雨水下水道約240公尺，工期將於2022年3月完工。雨水下水道是都市主要排水系統，建設於道路下方，工程施工開挖將占用道路，施工期間為降低居民、店家及交通影響，會採分段開挖施工，並於每日上下班尖峰時段由義交人員協助進行交通指揮。