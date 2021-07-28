宋智孝在《來魔女食堂吧》中飾演冷豔魔女。（friDay影音提供）

近期話題不斷的韓劇《來魔女食堂吧》主要演員宋智孝、南志鉉、蔡鍾協、河道權日前接受專訪，被問的第一題是請四位演員「分別」用五個字向海外粉絲描述本劇，在未指定回答順序的情況下，活潑可愛的南志鉉率先回答自己覺得「殘酷又奇幻」是最貼切的描述，宋智孝聽完她的解釋之後也想回答，卻忘了自己並非在上綜藝節目，反射性地迅速舉手並喊著自己的名字搶答，但手才剛舉起又瞬間驚覺自己其實是在受訪，當場愣住並說出「我在幹嘛」，不自覺露出「懵智孝」本色，也讓身旁的南志鉉看了不禁哈哈大笑。

宋智孝又在回答「飾演本次角色的困難點」時解釋詮釋魔女的難處，但驚覺說錯話而二度笑場，最後乾脆爆料最困難的點是河道權都會在鏡頭沒拍到的地方對自己眨眼搞笑，再度引爆其他三位演員的笑點，也展現出即使認真為戲宣傳卻依舊藏不住綜藝「懵」魂的自然魅力。

今年接連出演三部作品、人氣大漲的蔡鍾協，以「激發代入感」描述《來》劇，表示自己認為劇中各角色許的願望和他們的煩惱，在現實世界每個人的人生中至少都有出現過那樣的想法；隨後又在被問到「與其他演員拍攝對手戲時印象深刻的故事」時，透露河道權、宋智孝雖是前輩卻都很搞笑、會捉弄人，因此只要是和他們一起拍的每場戲都很歡樂，每個人的笑顏也成為了自己拍攝本劇最深刻的回憶。

而在《來魔女食堂吧》中展現情緒變化超大演技的南志鉉，被問到「飾演角色時有遇到什麼困難」時，回答在劇情前期有幾場發酒瘋的戲，但因為是要連續對不同的人發酒瘋且個別拍攝，所以要怎麼將這幾場戲都串連在一起就成為她比較頭痛的問題了，答完之後還自嘲是酒鬼，流露出與劇中角色完全不同的俏皮樣貌。不僅如此，南志鉉還透露劇中出現的菜餚都是由真的廚師親手製作的，而且為因應拍攝需求通常都會準備兩份，自信滿滿地說「觀眾們在看的時候是看不出來的」，對劇組的精心安排深具信心。

在四位主演中身為大前輩的河道權，稱讚宋智孝飾演的魔女有別於過往的魔女形象，並非詭譎恐怖的樣貌而是展現出美麗漂亮的樣貌，隨後又爆料自己飾演的「吳代表」必須要有時尚感、有帥氣的身段，但每當自己在鏡頭前耍帥時宋智孝卻又會在鏡頭後裝作噁心尖叫，最後又推薦觀眾可以留意欣賞劇中魔女食堂的華美畫面，認真與搞笑收放自如的表現堪稱最佳綠葉。奇幻殘酷成人童話《來魔女食堂吧》friDay影音現正熱播中，每週五上架更新。