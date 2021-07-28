電動車大廠特斯拉日前公布會計年度第二季財報，淨利達到11.4億美元比去年同期成長近10倍，同時也是首次突破10億美元大關，整體表現優於市場預期，不過有分析師認為，執行長馬斯克（Elon Musk）的許多政策尚未兌現，尤其電動卡車、電池生產進度延後，加上全自動輔助駕駛（FSD）的缺陷尚未解決等狀況，都成為隱憂。

CNN報導，許多華爾街的投資者關注馬斯克在財報會議上的發言，並提到，「由於電池短缺，特斯拉將皮卡車和重型卡車的亮相，延遲至2022年，此外，在開發新款電池4680時出現意外問題，尚未進入量產階段也沒有發行的時間表，這些都是令人產生擔憂的因素。」

投資諮詢公司GLJ Research分析師Gordon Johnson表示，「儘管獲利不錯，但特斯拉並沒有辦法證明翻了數倍的股價是合理的，馬斯克是股價能飆漲的主因，特斯拉必須證明他們在電池或全自動駕駛領域處在領先位置，才能吸引投資者購買股票。」

即使獲利超乎預期，但周二特斯拉仍下跌近2%，今年1月過後股價陷入疲軟，且飽受大陸監管限制、環保爭議等問題困擾，股價已從年初的880美元高點重挫超過26%。

證券公司Wedbush Securities分析師Dan Ives則持續看多特斯拉，他說：「我們認為特斯拉只是暫時停滯而已，電池、自動駕駛技術、皮卡車甚至重型卡車的生產延遲對於汽車製造商來說，並不構成長期問題。」

此外，摩根士丹利分析師Adam Jonas持相同看法，「特斯拉不僅是世界上成長最快也是最賺錢的汽車公司之一，我們並沒有發現多頭的趨勢出現改變，這個觀點並不會改變。」