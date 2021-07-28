投資1萬可獲利近30萬？金門1位民眾誤信詐騙集團唬爛，結果倒賠近31萬元，差點沒氣死。警方提醒，地區今年詐騙案件已有121件，較去年同期增加51.2％，平均每1.5天就有1人受騙。其中「假投資詐騙」金額就高達1251萬1000元。

警方說明，金湖分局在7／24受理在金門工作的A先生報案指稱，他在網路看到「瘋曼尼」投資平台保證獲利廣告，不疑有他，透過Line向暱稱Marco者聯繫，對方佯稱平台有資深分析師操作，保證可以獲取高額利潤。平日省吃儉用的他，因此從積蓄中拿出新臺幣1萬元請求代為操作，不久Marco回覆投資已獲利29萬3020元，要求匯款16萬9800元代操費用。

A先生匯款後，對方再要求匯款12萬8000元保證金，表示這樣才能取回獲利款項，A先生再次匯款後，Marco又以系統出錯與各種理由不斷要A先生匯款，等到他驚覺被騙，前後已損失30萬7800元

警方表示， 疫情期間民眾在家時間增多，詐騙集團反而更加為猖獗，統計今年1至6月全國受理「假投資詐騙」案2168件，較去年同期的1114件增加94.61％，損失金額7億7955萬元，也較去年同期的3億7561萬元增加107.54％。

金門地區今年1至6月也受理民眾遭詐騙案121件，較去年同期的80件增加51.2％。其中，「假投資詐騙」受理17件、遭騙金額達1251萬1000元，平均1.5天就有1位民眾被騙，可見詐騙集團無孔不入，提醒民眾務必提高警覺。

金湖分局分局長何明祥提醒，詐騙集團常透過臉書、LINE或交友軟體接觸民眾，慫恿投資非法交易平台，標榜「高額獲利」、「穩賺不賠」，初期可能讓被害人嘗到甜頭，待被害人加碼投資便斷絕聯繫。天下沒有白吃的午餐，投資應循合法、正常途徑，以免血汗錢有去無回。