台灣櫻花（9911）今（28）日董事會通過2021年第二季財報，上半年合併營收36.15億元，年增20.9％，稅後淨利4.99億元，EPS達2.28元，年增率高達57％，營收與獲利雙創歷史同期新高。

台灣櫻花表示，上半年整體營收成長逾2成，主要是各項產品均有不錯的成長表現。其中，廚衛電產品受惠疫情後宅經濟發酵及年初幾波寒流助攻，高階數位熱水器、油煙機、瓦斯爐等銷售暢旺，年成長12％；整體廚房受到零售回溫及房市建案出貨挹注，年成長27％；外銷OEM、ODM在國外疫情趨緩下，開始恢復正常出貨，年成長87％；淨水產品在櫻花積極佈點淨水專櫃及推出新品的雙重效益下，整機及濾心銷售業績年成長81％。

在上半年獲利方面，原預期將受原物料及運費上漲影響增加成本，但台灣櫻花在高階廚衛電產品銷售佔比持續推升下，毛利率仍維持37％以上水準，加上中國市場今年疫情趨緩消費復甦，轉投資櫻花中國獲利預期將較去年同期大幅躍升，台灣櫻花上半年營收及獲利雙雙大幅成長。

展望下半年，台灣櫻花仍持續各項事業佈局，在越南市場方面，透過取得當地代理商Mekong公司55％股權，今年7月起正式成為台灣櫻花子公司，未來雙方將共同合作深耕及拓展越南廚電市場，預期轉投資效益自2022年起開始發酵，每年預估可為櫻花挹注新台幣2至3億元業績。

在淨水市場方面，第三季將持續推出淨水器新品，並於下半年持續佈點「Sakura Water淨水專櫃」，截至上半年已累計展櫃240家，預計下半年再展櫃60家；在整體廚房方面，今年全省「廚藝生活館」開始啟動四代店改裝計劃，透過店格型態改變、服務體驗軟硬體升級，帶給顧客更佳的消費體驗，藉以提升來客數，增加生活館銷售動能，80家三代店預計分兩階段完成升級為四代店，今年底前預計完成40家，並於2022年全數完成升級。

法人表示，台灣櫻花6、7月雖受國內三級警戒影響，零售店面通路來客數減少，影響業績成長趨緩，但預期在第三季疫苖開始大規模施打後，整體經濟將逐步反彈，預估第四季進入傳統旺季時，櫻花廚衛電器業績有望受惠報復性消費而大幅躍升，加上櫻花去年開始佈局的淨水產品及櫻花家居開始發酵，挹注營收成長動能，台灣櫻花2021年營收與獲利可望大幅成長，續創歷史新高！