大陸監管風暴未散，加上市場憂慮外資出逃，港股三日大跌2637點且創成交新高後，28日期指結算前夕走勢反覆，恒指最終反彈逾300點收市。

香港信報報導，恒指開盤漲270點或1.08％，報25356點，之後升幅擴大，曾升434點，高見25520點。之後大陸股市走跌，恒指跟隨由升轉跌，早盤跌59點。午後初段跌破上午低位，最多挫238點，見24848點全日低，未跌穿27日低位（24748點），其後A股走升，港股亦止跌回升，恒指最終收報25473點，升387點或1.54％。

大盤全日成交2813.06億港元，較27日為少。

國企指數升191點或2.16％，報9071點。科指三日大跌16.6％，28日收市升193點或3.1％，報6443點。

騰訊今日大部分下跌，午後曾挫逾5％，低見422港元創逾一年低，收盤回升0.3％，報447.2港元，成交居首達496.52億港元。

兩日累計跌兩成八的美團今日反彈，收市升7.5％報208.6港元，成交有258.51億港元。華潤置地跌5％，為表現最差藍籌。三日累跌三成的碧桂園服收市強彈18.2％，為表現最好藍籌。