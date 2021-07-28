核二廠2號機27日上午6時32分因主蒸汽隔離閥關閉，造成主汽機跳脫，反應器安全停機，無輻射外釋不影響環境。台電28日表示，經過調查，確認肇因為控制室值班人員配合清潔時移動座椅，不慎碰觸主蒸汽隔離閥開關保護罩，導致保護罩傾斜位移而誤關閉主蒸汽隔離閥。對於這起人為疏失導致機組停機，台電深感歉意，後續將加強控制室管理，落實人員訓練，以確保類似失誤不再發生。

台電指出，主管機關原能會昨晚同意核二2號機再啟動之申請後，預計28日晚間併聯，31日晚間可滿載發電。

台電說明，核電廠控制室有劃設紅線區，為設備操作區域，僅限持照之運轉人員才能進入，且須保持淨空。此次疏失係因運轉人員配合清潔時移動座椅，不慎碰觸主蒸汽隔離閥開關之壓克力保護罩，導致保護罩傾斜位移，誤關閉隔離閥。

台電說，針對此次事件，將加強核電廠控制室管理，確保紅線區域內保持淨空，並將控制室座椅全面改成非活動式座椅，同時強化管理監督機制，落實人員訓練及宣導，此外亦要求各電廠、變電所及重要設備操作盤前管制紅線區域確實嚴格管制，嚴禁任何未經授權之人員及雜物進入管制紅線區內，以確保電力設施安全運作。

台電強調，對於此次因控制室內出現人為疏失，導致大型機組停機，台電深感歉意，台電也將在完成調查及改善措施後，追究相關人員之責任，並確保穩定供電，請民眾放心。