疫情警戒降為2級，旅遊也放寬限制，台東蘭嶼、綠島居民考量目前無嚴密防疫措施，盼客輪延至8月9日再恢復正常航班。綠島鄉長謝賢裕表示，考量島上醫療資源不足，入島也無法要求遊客強制快篩，不少業者仍自主不接遊客；而蘭嶼則是所有業者連署不接遊客，而船公司回應，由於己經開放訂票，因此無法停開。

台東往返綠島，原本隨著降級恢復開航的客輪卻臨時喊卡，27、28兩日僅有上午1航次開往綠島，主要是以物資運補為主，而28日僅有1航班開往綠島，而船上90名乘客大部分都是當地居民，僅有少部分遊客。

據了解，今年5月全台疫情爆發，台東蘭嶼、綠島兩鄉觀光業者自主停業，旅宿業、潛水、旅行社接不接遊客，往返台東與兩離島的客輪也隨之停航。

蘭嶼鄉長夏曼迦拉牧表示，考量島上醫療資源，蘭嶼鄉民都傾向客輪能在8月9日再恢復正常班次，而島上的民宿和旅遊業者也都同意配合，因此紛紛遞交不接遊客連署書，經鄉代會通過後，由鄉公所正式發文向台東縣政府反應延後開航。而27、28兩日也連續停航中。

綠島鄉長謝賢裕指出，綠島多數業者憂心在沒有嚴密防疫配套措施，貿然接受遊客到訪恐有染疫風險，因此都希望客輪停航至8月9日再恢復正常行駛，也希望維持原本客輪專案方式，也就是1周3班次，分別在周一、周三、周五僅載運綠島居民往返。

謝賢裕坦言，雖然多數旅宿業者不接受縣外遊客訂房，但仍有部分民宿考量生計接受零星訂房，他說，希望綠島比照金門，入島就強制快篩或持PCR陰性證明才可入島，盼在居民生計與健康安全之間取得平衡。