桃園新增3起本土確診案例，3人都屬「特殊交友圈」，2人是台北診所男業務傳播鏈、1人是文化局員工傳播鏈，桃園因應過去3天12名確診者有11人是特殊交友圈，宣布啟動「社交活躍者關懷計畫」，衛生所跟醫院會對有特殊交友圈特質者主動關懷致電，呼籲配合採檢。

鄭文燦說，新增3確診者都是居家隔離者，年齡為30多歲至40多歲。案15716是27日確診的案15707的同住室友，案15724則是害保險員和母親染疫的直播健身教練（案15523）、台北電腦公司員工（案15524）和案15610的接觸者，警方疫調查出後開始居家隔離，確診後已安排9名接觸者採檢，2人都屬於台北診所男業務傳播鏈，累積38人確診。

案15717則是平鎮某工廠員工，因接觸新竹確診個案（案15599）而被居家隔離，期滿採檢確診，CT值高29.5，屬於文化局確診員工傳播鏈，累積7人確診。

鄭文燦說，3人都是居隔擴大匡列範圍內採檢確診，都是特殊交友圈衍生範圍，直言27日有公布台北診所男業務的傳播鏈，圖密密麻麻，本來看似沒關聯的個案，疫調後都發現有關聯，宣布啟動社交活耀者關懷計畫，針對社交活躍者擴大關懷照顧採檢，有相關特質者可以自購快篩試劑，也可以到13衛生所諮詢，也能打桃園市防疫專線0800033355，協助PCR篩檢。

衛生局長王文彥進一步解釋，過去3天有12人都是居家隔離匡列後染疫者，其中11人有社交活躍特質，因此啟動社交活躍者關懷計畫，重點有3點，如果是社交活躍者自覺有染疫風險，可以自購居家快篩試劑，或到13區衛生所諮詢後，會提供篩檢服務，若是陰性又符合施打類別，會協助接種疫苗，若快篩陽性會協助轉介到醫院PCR採檢。

王文彥說，最重要的是即起衛生所跟醫院會主動關懷，致電給有社交活躍特質者，呼籲接獲電話務必要配合採檢，市府會協助大家，採檢陰性給予關懷教育甚至可以疫苗注射，陽性則會轉介醫療處理，強調案數在收斂，昨天到今天減少62名居隔者，代表大家通力合作，協助染疫者匡列，希望繼續努力，2周內清零。

「確診者就是病人，要給予照顧跟祝福！」鄭文燦說，防疫工作人人有責，共同敵人是疾病、是病毒，要過幸福健康生活、疫情要收斂，一定要攜手同心，希望大家能多支持關懷篩檢計畫，重申確診者是病人，應得到祝福，病人權益是心中首要價值，市府會給予最大照顧，希望他早日恢復健康，更期盼可能潛在確診者不會成為黑數，「只要來篩檢都會給予最好照顧！」