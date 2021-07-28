深耕台南20多年的雙子星及三冠王有線電視，年年舉辦各種精彩活動，希望帶給市民難忘的回憶。今年推出的「愛在社區系列活動」主播夏令營，將於8月12、13日及8月26、27日舉行，歡迎設籍台南市且對新聞媒體有興趣的國小生（限四年級以上）及國高中生上網報名。
此次課程邀請在線主播秦碧純及郭文吉、高屏廣播電台DJ童童、閱讀講師阮琦寶及造型彩妝師林婕渝等人分享授課，希望讓孩子在快樂的氛圍中，了解在地新聞與節目的產製方式，並從中培養溝通技巧、閱讀素養及媒體識讀等軟實力。
此外，還有新聞採訪與主播新聞播報等課程，透過模擬演練，讓參與活動的學員們鍛鍊膽量、挖掘潛在天賦，為未來的競爭力加分。
此次活動採網路報名方式，課程完全免費，但報名需繳交保證金，並於課程結束後全額退還，報名期限於08月04日晚上6點截止，名額有限，歡迎有興趣的民眾鎖定雙子星及三冠王有線電視官網與官方粉絲團，獲得活動的最新資訊。
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