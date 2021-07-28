是男人就不可能不愛正妹，而在娛樂更缺乏的古早年代，「美人」在帝王、領袖心中極具重要性，甚至可與江山等值，歷史上也不乏以美色名留青史的美女，如被封為「四大美人」的西施、王昭君、貂蟬、楊玉環，其中，貂蟬所留下的資料最少，是四大美人中最神秘的存在，因此讓人格外好奇她的一切，近日大陸有歷史專欄分析貂蟬的真實面貌，意外發現跟現世之人「撞臉」，那就是不老女神潘迎紫，而她還湊巧演過貂蟬。

貂蟬貴為四大美人之一，擁有傾國傾城的之姿，卻因為在歷史檔案中資料太少，被懷疑可能不是真實存在，但她的傳奇故事卻無人不知，出身三國時期的她，本是王允的侍女，因有著好歌聲與好姿色，後來成為王允府上的歌女。

而貂蟬有著報國之心，甘願成為權謀的棋子，先被王允送給董卓當禮物，另一方面又被暗許給傳奇戰將呂布，開啟了她的連環美人計，令原本以父子相稱的董卓與呂布產生嫌隙內鬥，兩敗俱傷，也就是「呂布戲貂蟬」的傳說，此故事也多次被改編，成為傳統戲曲與影視作品。

貂蟬成了頻繁被扮演的角色，但眾人還是無從得知她傾國傾城的美貌，到底是什麼模樣，如今，有歷史專家透過畫像、古書記載，如拼圖般拼湊出貂蟬可能的真實面貌，意外發現在現世有對應之人，就是1988年曾在電視劇《貂蟬》中飾演女主角的女星潘迎紫，認為無論是五官、氣質還是眼神，很可能兩者非常近似，算是給眾人的好奇心一個解答。