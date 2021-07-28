陌生美女大頭貼加你微信好友，這真的是月老牽的「紅線」嗎？！本月21日10時許淡水警分局中山路派出所警員林彧齊與吳宏晉接獲國泰世華銀行報案，一名男子疑似接到詐騙電話，要提領40萬元現金，經員警與行員的耐心勸說阻止老翁匯款，成功保住他的退休金。

警方調查，年逾6旬李姓男子於今年5月在家中接到一通陌生年輕女子電話，彼此通話後互加微信好友，經過對方主動的噓寒問暖，李男很快就掉入溫柔鄉，女子表示自己從事保健產品業務員，最近公司績效評比，業績還差一點就能入選績優員工，希望能幫忙購買產品衝業績，李男分別於5、6月間小額購買產品。

直到本月21日女子表示家裡因洪水災情導致淹水，如果能購買大筆產品，就能獲得績效獎金修繕住家，李男聽聞女子的悲慘遭遇後，立即答應到銀行臨櫃匯款40萬元購買產品， 所幸國泰世華銀行淡水分行王姓女行員察覺有異，機警報警到場協助，在警方多方求證並解釋後，才打碎他的愛情幻夢。

淡水警分局表示，隨著智慧型手機及網路的普及與便捷，人們對社群網路及網路購物等依賴日益增加，詐騙集團看準網路的便捷及隱匿性難以追查，利用網路實施詐騙手法層出不窮，呼籲民眾對於素未謀面的網友千萬不可貿然相信，尤其是談及金錢，一定要提高警覺！若接獲任何可疑來電或遇到可疑網友，應保持冷靜，並立即撥打165、110查證、報案。