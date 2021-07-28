疫苗不夠陳時中怪地方打太快 柯文哲嗆：叫他自己來打！

中央疫苗配發速度慢，各縣市分配不足，嘉義市因此緊急關閉疫苗預約平台，新北市長侯友宜也說8月1至4日停打，南投縣也稱疫苗打完，衛福部長陳時中說「量都可接得上來，但地方打太快」。台北市長柯文哲28日痛批，「打太慢怪我、打太快也要怪我，那你自己來打好了！」

針對國內疫苗不足，但高端卻剛好在這時間開放預約施打，柯文哲表示，高端的事，他也不曉得怎講，若是他負責，他不會這樣幹，就這樣。

中央目前開放第4波疫苗預約，北市湧入13萬預約成功，但最後只給6萬劑，導致北市要緊急調派疫苗，北市副市長蔡炳坤表示，最主要就一句話「你有多少疫苗、我就讓多少人預約」，北市國、高中教職員前2天已開打，29、30日會接種完畢。

蔡炳坤說，這疫苗就像活水，有進有出，在市府能掌握範圍中，大概每天有14至20萬劑疫苗正在接種，因北市有200多醫療院所都在打疫苗，有一定的量讓市府可做彈性調整，一路從托嬰、幼兒園、小學、國中、高中依序排程，本周預計能夠為國、高中教職員打完疫苗，接下來會幫補教業者接種疫苗。

蔡說，依序施打都有跟教育部討論過，但這次卻受到影響，就是因疫苗不足，無法如期送至地方，北市國、高中教職員加起來要打1萬5000劑，北市在可運用範圍內，到明天還能接種完。

蔡說，但8月4日前，已不會有疫苗再下來，他要跟北市所有補教同仁報告，北市只要有能力，一定以最快速度為大家接種疫苗，然而全島一命，全台灣都有疫苗不足的困難，請大家稍等幾天，8月4日這批疫苗剛到，就一定盡快安排接種。

蔡強調，國、高中、補教業的疫苗，中央都還沒撥給北市，北市補教業造冊1萬2000人，北市能掌控的量已不夠，除非中央有疫苗再下來，否則這幾天將無法接種，市府也很心急。

蔡還說，北市很願意與中央一起解決問題，但中央千萬別把責任往地方丟，這樣無助於疫苗接種，做好事情是中央與地方的責任，地方不會因有1周的疫苗量進來，就故意放在那擺1周，這不可能，中央可能不了解實務情況，他27日已花很多時間向政院、指揮中心、政委唐鳳辦公室說明，北市處理疫苗的情況，他們若聽到就會了解。