全球大缺車用晶片，台積電預計下半年對大陸南京廠進行28奈米擴建案，過程曾傳出美方打算阻止，不過台積電曾表示計畫照走。這項計劃變更案也送經濟部核准，投審會至為重視，不過最後以28奈米已是成熟製程、台積承諾未來3年擴大對台投資等四大理由，無異議放行擴廠案。

投審會今日召開投資審議會，除台積南京廠擴廠外，還通過矽晶圓大廠環球晶匯出25億美元收購德國世創電子。這項史上最大海外併購案還有國外程序要走，如完成環球晶將成世界第二大矽晶圓廠。

台積電南京廠擴建案5月就已向經濟部遞件，不過受到三級警戒影響，開會不易，直到今日才正式審查通過。投審會表示，最終考量台積電擴產計畫並未涉及增加股本投資，且是運用既有廠房進行產能擴充，再者南京廠本次擴廠僅是採用成熟的28奈米製程，未超過原通過16奈米技術。

第三個原因是該公司已提出強化實體廠區及資訊存取等智慧財產權保護措施，最後是未來三年每年會於國內投資約6000 億至 6500億元台幣。因此委員會議討論後，無異議同意台積電南京廠擴產案計畫。

投審會於2016年2月4日核准台積電以10 億美金，赴中國大陸設立台積電南京廠，建置16奈米製程的12 吋晶圓廠。而台積電因應全球缺車用晶片，今年2月董事會再通過，斥資28億美元擴建南京廠，將月產能4萬片調升至10萬片。

一度傳出美國施壓取消這項投資計畫，但台積電董事長劉德音公開表示仍將持續這項計畫，私底下並向經濟部投審會遞件。雖然這個案子未匯出資金，但涉及原投資案重大變更，需報主管機關核准才可進行。