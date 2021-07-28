高雄緊臨蓮池潭的左營國中舊校地及衛福部南區兒童之家，將近6公頃使用分區屬於「觀光發展特定專用區」的土地，28日獲得高雄市都市計畫委員會審議通過，變更為「商業區」，以強化土地效用，並將交由高雄財政局辦理招商。

高雄市都市計畫委員會28日召開，由主任委員林欽榮副市長主持，有關左營國中舊校地、以及衛福部南區兒童之家土地活化利用，獲得都委會通過主要計畫變更，細部計畫則再續審。

高雄都發局長楊欽富表示，左營國中已於96年遷校至曾子路文中20，另，衛福部南區兒童之家預計今年8月搬遷至楠梓，為了活化利用舊校地，促進蓮池潭風景區觀光發展，現址都市計畫已於103年公告實施將學校用地、社教機構用地變更為「觀光發展特定專用區」、以及公園用地等，該地已屬可建築發展的土地。

不過，楊欽富指出，考量鐵路地下化後的都市機能縫合，善用基地緊鄰蓮池潭並鄰近國道10號、高鐵及台鐵左營站的區位優勢，為了促進市有資產活化利用，因此，決定將前述總共將近6公頃的土地整體規劃，檢討變更為「商業區」、公園用地，放寬使用上的限制，並劃定都市更新地區，後續由財政局辦理招商開發。