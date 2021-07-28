受疫情衝擊最大的保單，大概就是實物給付保單了。據金管會統計，今年上半年實物給付保單件數衰退82％，其中給付健檢服務的健檢實物給付保單，上半年一張都沒有賣出去，與去年上半年一樣，再度業績掛零，提供海外急難救助的實物給付保單亦因疫情，國人減少出國旅行，件數亦衰退近82℅。

實物給付目前共三大類，一是給付禮儀服務與塔位的殯葬服務保單，共有5家壽險公司推出11張保單，今年上半年銷售40張，保費收入72萬元，應該都是只買禮儀服務、沒有含塔位的保單，件數比去年同期衰退近56％，保費亦衰退近58％，已連續第三年衰退。

第二類是給付健檢服務的健檢保單，共有2家壽險公司推出2張保單，去年上半年掛零，全年只賣出一張保費2萬元後，今年上半年再度掛零，堪稱壽險業推出最叫好不叫座的保單。

第三類就是給付海外急難救助或長照服務的醫療服務保單，上半年銷售5194張，保費3249萬元，件數雖衰退近82％，但保費卻是成長271％，主要是給付長照務服務的保單成長，件數衰退主要是旅平險中附加海外急難救助的部分大幅衰退，但其保費並不高，因此呈現件數大衰退，保費卻大成長的奇特現象。