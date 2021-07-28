財政部指出，未來屋主出售適用房地合一稅制的受贈房屋時，可將過去所繳契稅、土增稅款項列為費用減免房地合一稅負。

財政部近日發布「台財稅字第11004529190號」函釋，規定個人交易2016年1月1日以後受贈取得之房屋、土地，依所得稅法第14條之4第1項規定計算房屋、土地交易所得時，其受贈該房屋、土地時所繳納之契稅、土地增值稅，屬其因取得該房屋、土地而支付的必要費用，可從房屋、土地交易所得中減除。

舉例來說，A在2020年贈與1千萬元不動產給獨生女C，減除220萬元贈與免稅額後適用10％贈與稅率，A要負擔贈與稅78萬元，C需負擔該筆不動產的土增稅與契稅約50萬元。未來C出售不動產時，房地合一所得可減除該筆50萬元費用與其他成本，僅就剩下所得計稅。

為有效抑制我國短期炒房情況，立院今年上半年三讀通過房地合一2.0條文，設定自今年7月1日上路，針對持有不動產兩年內交易情形課徵45％所得稅率、二到五年為35％，五年以上為20％，十年以上則為15％。

另外，過去有民眾刻意高報公告土地現值，將房地交易多數金額集中在土地，房屋價值則較低，等於讓部分房地合一稅基從45％稅率降為10％，也有虛報各項成本費用以抵稅者。因此房地合一2.0也設置防堵機制，針對土增稅部分與推計費用率設定土地漲價總數額、費用率3％（最高30萬元）等上限。