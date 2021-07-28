鑑於國內疫情近期趨緩，為因應(27)日調降疫情警戒至第二級，新北市政府警察局蘆洲分局分局長張國哲指示降級解封針對轄內汽車旅館、旅宿業、養生館按摩以及其餘八大類行業加強擴大臨檢，避免防疫破口，同時要求汽車旅館及旅宿業業者務必負起社會責任，針對開趴、歡唱或持有毒品者，落實通報機制，若在汽車旅舘及相關旅宿業群聚開趴或歡唱，提高疫情傳染風險，移送主管機關裁罰，藉以宣示政府執法的決心。

蘆洲分局為配合防疫等任務，昨（27)日20時起執行轄內「擴大臨檢」，由分局長張國哲親自帶隊臨檢，針對轄區汽車旅館及旅宿業、養生館按摩以及易群聚之八大類行業加強查察，避免業者投機心態，暗中違法營業，以阻斷其傳播鏈，防制疫情擴散，保護民眾健康與安全。

蘆洲分局表示，除配合中央防堵政策規劃擴大臨檢勤務外，並為確保執勤員警安全，確實要求及提醒執勤員警必佩戴基本防護裝備，並依出勤風險程度搭配相應之防護措施，勤務結束返所後即進行人身及交通工具之清消，以確維同仁健康。