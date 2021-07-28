網路上流傳訊息表示，疫苗預約平台只會開放3天的時間，有打過莫德納第一劑的民眾快上預約平台意願登記，對此中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥澄清，預約平台不會關閉，但預計下周會做結算。

指揮中心今天宣布開放莫德納疫苗第二劑登記意願，第一至三類對象及孕婦需間隔28天，其餘對象需間隔10到12周。但有孕婦已在7月中接種莫德納第一劑，照理說8月就能打第二劑，但實際上疫苗預約平台登記，系統卻顯示最早接種時間為9月下旬。

莊人祥說明，目前僅開放莫德納第二劑的意願登記，指揮中心會將第一至三類和孕婦的名單提供給系統，這幾天會完成勾稽，最快8月施打；如果近期已經要打莫德納第二劑的民眾，還是可以到一般醫院去預約。

如果莫德納第二劑未至預約平台登記，是否會打不到？莊人祥說明，未來將朝向以預約平台為主，針對過去是造冊接種莫德納的民眾（如75歲以上長者），預計上傳至平台，由地方政府批次通知長者並預約；由於莫德納第二劑大量接種預計在八月下旬，目前相關功能正在準備中。

至於網路流傳疫苗預約平台將在3天後關閉，莊人祥強調「不會關閉」，先前會暫停意願登記主要是為了凍結選擇AZ的民眾人數；目前沒有再度凍結的計畫，只會做結算，預計下周會結算，想要登記的民眾仍要趁早。