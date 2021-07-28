美國議員27日向北京冬奧的企業贊助商施壓，要求其退出贊助冬奧，對此，中國外交部發言人趙立堅表示，相信任何有理性有良知的企業，「特別是那些從中國過去40年改革開放和發展進步中獲取巨大利益的美國企業」，會作出正確的判斷。

被點名的美企包括Airbnb丶可口可樂丶英特爾（Intel）丶寶潔（P＆G）及Visa等五家大型美國公司的代表，這些公司將透過與國際奧委會合作的方式贊助2022年的北京冬季奧運會。

趙立堅今天在中國外交部例行記者會上表示，所謂新疆存在「種族滅絕」的說法，完全是少數反華勢力的世紀謊言。

他說，注意到美國個別議員基於意識形態和政治偏見，藉此對中方污蔑、抹黑，企圖干擾、阻礙破壞北京冬奧會的籌辦和舉行，嚴重違背奧林匹克憲章精神，損害各國運動員的利益和國際奧林匹克事業，中方對此堅決反對。

趙立堅指出，這些議員的言論充斥著傲慢、無知和謊言，是典型的美式鬧劇。他說，美方的個別反華議員在聽證會上反覆炒作相關議題，並向企業施壓，這種用政治陰謀綁架商業，「以疆制華」的險惡用心昭然若揭。

他稱，「相信任何有理性有良知的企業，特別是那些從中國過去40年改革開放和發展進步中獲取巨大利益的美國企業，會作出正確的判斷。」