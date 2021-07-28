隨著港股、陸股近日狂跌，外資面對前景不確定性，將資金匯出亞股轉進美國債市避險，台股遭到拖累面臨連日賣壓，周三(28日) 早盤跳水，失守萬七大關與16900點，一度重挫逾 370 點，觸及盤中低點16893.7點，電子、傳產、金融類全面走跌，惟航海王、鋼鐵人苦撐，終場收在17135.22點，下跌134.65點。3大法人大砍台股238.89 億元，外資就占220億元，萬海雖尾盤急拉直奔漲停，卻遭外資賣超逾萬張。

台股28日成交值5554.84億元，3大法人大砍台股238.89 億元，外資賣超220.15 億元，為連3賣，投信賣超 12.75 億元；自營商賣超 5.99 億元。

貨櫃三雄方面，萬海尾盤急拉至漲停225.5元，長榮漲逾3%，陽明盤中觸及跌停，收跌逾3%。權值股方面，台積電27日 ADR股價收跌近 2%，台積電28日開盤一度下跌超過 1%，盤中最低來到 573 元，終場跌幅收斂，收在 579 元；台灣IC設計大廠聯發科27日財報繳出亮眼成績，全年營收年增從 40% 上修至 45%，2022年將維持成長動能，但28日股價重挫超過5%，失守 900 元關卡，終場收 890 元；鴻海則是盤中一度大跌2%，尾盤跌勢收斂，收在110.5元。

從外資買超來看，前10大個股分別為：群創、友達、長榮、陽明、凌陽、永豐金、台新金、華東、菱生、盛群。僅前4大個股買超量均超過1萬張，其中群創、友達買超量均超過2.8萬張，長榮、陽明分別為超過1.9萬張、近1.5萬張。

外資賣超排行來看，前10大個股分別為：聯電、新光金、華邦電、臺企銀、旺宏、萬海、台積電、長榮航、敦泰、聯發科。聯電、台積電賣超合計超過8萬張，萬海則是遭賣超超過萬張。