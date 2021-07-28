鯉魚潭水庫溢流道下端後池堰排流畫面。（謝明俊攝）

鯉魚潭水庫水位已經超過滿水位300米，目前持續溢流。（謝明俊攝）

卓蘭發電廠滿載發電支援用電。（謝明俊攝）

大安溪士林壩攔集大安溪河水供應卓蘭發電廠發電。（謝明俊攝）

苗栗鯉魚潭水庫滿水位自然溢流中斷678天後再現

烟花颱風撂過北台帶來豐沛雨量，颱風過後，因核2廠停機，台電卓蘭發電廠滿載發電支援供電，使得後端鯉魚潭水庫達到滿水位，睽違678天的自然溢流再現，銀瀑一般的溢流水由水庫溢流道一洩而下，相當壯觀，吸引不少途經民眾駐足觀看。

烟花颱風掃過台灣東北部海域，帶來可觀雨量，鯉魚潭水庫歷經6月梅雨滯留鋒面補充蓄水，已恢復至9成蓄水率，烟花颱風外圍環流開始影響台灣降雨，再讓鯉魚潭水庫蓄水上升至9成5，但接下來，因上游豪大雨沖刷帶進大量泥砂，水質混濁，士林壩停止供水給卓蘭電廠，加上鯉魚潭水庫開始供灌2期稻作，進行少量供灌排水，因此，水庫水位暫停上升。

據悉，鯉魚潭水庫主要集水區是靠大安溪上游聚集地表水，由士林壩攔水後，經由越域引水隧道供水至卓蘭發電廠發電，尾水再經由景山溪流入水庫，因此，鯉魚潭多數蓄水來源是由士林壩控管。

烟花颱風影響遠離颱風後，大安溪上游水質逐漸恢復清澈，卓蘭發電廠在停止運作2天後，27日起由士林壩恢復供水發電，並且由於核2廠停機，加上颱風過後天氣恢復晴朗炎熱，用電量大增，台電卓蘭電廠滿載運轉支援用電，發電尾水入庫，使得鯉魚潭蓄水快速上升至300米滿水位，並自然溢流，鯉魚潭水庫中斷自然溢流678天後，27日再度恢復溢流。

據悉，由於卓蘭電廠滿載發電，士林壩以最大量33／CMS供水電廠，鯉魚潭水庫的溢流量也維持27／CMS，已超過調節排水量範圍，自然溢流水量相當大，因此，鯉魚潭水庫溢流道流出水量形成一道白色瀑布，相當壯觀。