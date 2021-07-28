益福生醫28日表示，國內有研究團隊進行「植物乳桿菌PS128對帕金森氏病治療的輔助作用」臨床研究，成果成功刊登於國際期刊，發現發現服用抗帕金森氏病的藥物時，若搭配精神益生菌PS128，可顯著縮短病人之「無藥效期」、延長藥效時間，並對活動性、生活自理能力及認知能力顯著改善。

益福生醫說明，有台灣帕金森之父之稱的陸清松醫師與益生菌權威蔡英傑教授合作進行一項「植物乳桿菌PS128對帕金森氏病治療的輔助作用」臨床研究，是全球首例之單一益生菌菌株輔助改善帕金森氏病之臨床研究，日前已發表於國際期刊Frontiers in Nutrition。

益福生醫說，帕金森氏病為高齡人口常見的神經退化性疾病，僅次於阿茲海默病，為全球第二常見的慢性中樞神經系統退化性疾病，目前全球有超過八百萬人罹患此疾病，台灣人口結構老化，帕金森氏病盛行率也逐年增高。有醫學研究發現，帕金森氏病患者的腸道菌組成與一般健康人有所不同，神經退化疾病之致病機轉可能與腸道菌失衡相關，因而有「帕金森氏病始於腸道菌」的說法。

益福生醫提到，本次發表的臨床研究係由經濟部中小企業處新創補助，針對25名每日「無藥效(OFF)狀態」超過3小時的帕金森氏病患者，投以每日口服植物乳桿菌PS128連續12週，並使用帕金森氏病綜合評分量表(UPDRS)評估受試者症狀嚴重度。

益福生醫說，結果發現，在使用PS128益生菌12週後，可顯著延長患者服用帕金森藥物後的「有藥效(ON)」時間，並且由帕金森氏病生活質量問卷(PDQ-39)的結果發現患者的生活品質有明顯改善，特別是活動性、生活自理能力，及認知能力。

此外，益福生醫也觀察到，服用PS128益生菌之後，患者血液中的發炎和氧化損傷指標顯著下降。計畫主持人陸清松醫師表示，臨床上治療帕金森氏病最主要使用的藥物為左多巴類藥物，使用後雖可補充患者腦中不足的多巴胺，但長期使用容易產生多種併發症。本次臨床研究結果顯示精神益生菌PS128與藥物併用在輔助帕金森氏病治療上的初步潛力，團隊後續將執行更大規模且深入的臨床研究，進一步驗證。

陽明交通大學產學講座教授蔡英傑指出，過去在動物實驗上已證實，模擬帕金森氏病的實驗小鼠在補充精神益生菌PS128之後，能保護大腦中的多巴胺神經元、平衡多巴胺及血清素含量；在行為實驗中亦可看到動物的運動狀態包括步態、平衡感等，皆明顯改善。本次發表的人體臨床研究結果，呼應了過去其他國際團隊在腸道菌與帕金森氏病關聯性上的理論。

開發精神益生菌PS128的益福生醫「國際市場總監」Alain Delpy博士表示，本次帕金森氏病臨床研究發表，備受業界關注，包括Parkinson News Today、BioSpectrum、Nutra Ingredietns-Asia等在內的生醫產業指標性國際媒體，都專文報導這個來自台灣的全球首例單一益生菌菌株輔助改善帕金森氏病的臨床成果。