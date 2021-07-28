在 Steam 上進行了 12 個月的搶先體驗後，今（28）日，全球知名獨立遊戲發行商 Devolver Digital 與遊戲開發團隊 Ronimo Games 公布將推出《迷霧征程（Blightbound）》1.0 正式版，玩家們將可在 PC、Xbox One 和 PlayStation 4 等平台上體驗這個既暗黑又獨樹一格的多人地牢探險遊戲。

暗黑風格多人地牢探險遊戲《迷霧征程 Blightbound》正式上架！ 全新地牢、更多頭目、完整英雄故事全公開

《迷霧征程》是一款能夠線上或本地多人同樂的地牢探險遊戲，三名由玩家所扮演的英雄將從山頂的庇護所出發，面對令人憎惡的迷霧 —— 它瀰漫在整片大陸上，既神秘又具腐蝕性。

暗黑風格多人地牢探險遊戲《迷霧征程 Blightbound》正式上架！ 全新地牢、更多頭目、完整英雄故事全公開

玩家們可在別緻的地牢內探索、對抗無窮盡般湧來的神秘怪物、搜刮珍貴的戰利品，並復活過往逝去的英雄來擴大可操縱的勇士池。每個玩家都有自己在隊伍中的定位——也許是戰士、刺客，或是法師，小隊成員們必須齊心協力才有機會戰勝身形碩大的敵人，破解巧妙的謎題。

在過去的 12 個月中，開發團隊 Ronimo Games 陸續加入許多不同的遊戲元素：更多地牢、頭目、英雄和英雄們背後的故事。在本次即將推出的 1.0 正式版中，還會開放全新的戰士、刺客與法師職角色，更新的地牢、頭目與道具也會全數開放，能夠與社群好友們互動的特殊道具也將在正式版的更新中與玩家們見面！

你能夠發現並完成所有挑戰，永遠的破解這片迷霧之謎嗎？追蹤 遊戲官網 、Devolver Digital (@devolverdigital) 和開發團隊 Ronimo Games (@RonimoGames) 的 twitter 以獲得更多即時的資訊更新。想要親自踏上冒險之旅，挖掘幽暗秘密的玩家們，《迷霧征程》現已在 Steam 上架，售價新台幣 318 元。